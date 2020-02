Rainbow Six Siege: Ubisoft svela Void Edge, la prima Stagione dell'Anno 5

Gli sviluppatori di Ubisoft Montreal annunciano ufficialmente Operation Void Edge, la prima Stagione che coinvolgerà tutti gli appassionati di Rainbow Six Siege dando inizio all'Anno 5 di questo ormai iconico sparatutto competitivo votato al multiplayer.

Il breve teaser propostoci dalla sussidiaria nordamericana di Ubi mostra il nome della prossima Season e poco altro. A voler dar retta ai leak e ai rumor emersi in rete in questi giorni, con Void Edge gli autori di R6S introdurranno due Operatori inediti, il difensore Onyx e l'attaccante Yana.

Il dovrebbe avere in dotazione un fucile a pompa e una mitraglietta, con l'abilità di distruggere con il peso del suo corpo le pareti non protette e le eventuali barriere metalliche poste a protezione di porte e varchi aperti dagli avversari. Di particolare interesse sono poi gli elementi di equipaggiamento di Yana, comprensivi di un fucile d'assalto e di un ipertecnologico proiettore di ologrammi "dinamici", capaci cioè di reagire alle indicazioni fornitegli in remoto dall'attaccante.

La presentazione ufficiale di Void Edge è attesa durante il Rainbow Six Siege Invitational 2020, l'evento eSport che entrerà ufficialmente nel vivo a partire da domani, 11 febbraio, con l'apertura della fase di playoff. Le ultime sfide delle playoff si disputeranno il 14 febbraio, ossia nel medesimo giorno in cui avranno inizio le finali del torneo: non sappiamo, quindi, se il reveal definitivo di Void Edge avverrà già dalla giornata dell'11 febbraio o se, al contrario, si farà attendere fino alle Finali dell'R6S Invitational di Montreal.