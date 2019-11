Rainbow Six Siege: Ubisoft e Tencent collaborano per portare il gioco in Cina

Tencent e Ubisoft stanno collaborando per portare in Cina il famoso FPS multiplayer Rainbow Six Siege che attualmente non soddisfa gli standard imposti dal governo e dalle leggi SAPP. Questo significa che in futuro anche i giocatori cinesi potranno impersonare i propri operatori preferiti (con tutte le ripercussioni del caso).

A partire dall'aprile 2019 infatti, la Cina ha proibito la presenza di cadaveri e sangue virtuale nei giochi, rendendo di fatto alcuni titoli illegali. Inizialmente gli sviluppatori hanno provveduto cambiando semplicemente il colore del sangue in nero ma questo "trucco" è stato presto reso inefficace. Anche Rainbow Six Siege ha già provato a rendere il contesto di gioco meno violento, rimuovendo gli schizzi di sangue o eliminando i neon a forma di ballerine esotiche. Tuttavia le proteste della community hanno costretto Ubisoft a tornare sui suoi passi, dopo l'accusa di aver modificato il gioco per adeguarsi agli standard cinesi. La recente collaborazione con Tencent dimostra però che il publisher francese è ancora alla ricerca di una soluzione e che continuerà a lavorare sul progetto in attesa dell'approvazione del governo cinese.

Tencent ha contribuito alla diffusione sul suolo cinese di altri titoli come PlayerUnkown's Battlegrounds ed ha quindi esperienza con questo tipo di problematiche. Intanto Rainbow Six Siege sta per arricchirsi con la nuova espansione Shifting Tides e con due nuovi operatori.