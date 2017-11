Rainbow Six Siege: uno sguardo alla mappa della Stagione White Noise

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle indiscrezioni relative ai nuovi operatori in arrivo con l'ultima Stagione che chiuderà l'Anno 2 di Rainbow Six Siege. Il team di sviluppo ha recentemente mostrato un teaser trailer per la prossima mappa: il Mok Myeok, stupefacente edificio per l'osservazione e le comunicazioni nel centro di Seoul.

La torre domina l'intera città con la sua altezza e il suo stile sinuoso e futuristico. Al suo interno, invece, l'architettura tradizionale abbraccia uno stile moderno e minimale: sale da tè e salotti arredati in legno si affiancano a uffici eleganti e tecnologici. All'interno della torre è possibile trovare un ristorante, un locale notturno, una galleria d'arte e gli uffici amministrativi.

Il team di sviluppo, ha voluto sfruttare in tutto e per tutto la verticalità del grattacielo, per poter offrire un approccio differente rispetto a quanto visto sino ad ora.

Rispetto alle altre mappe, dove c'erano vari percorsi che conducevano all'edificio principale, i level designer hanno dichiarato che la mappa sarà molto ampia ed è stata pensata per far sì che "la maggior parte degli scontri si sviluppi nella zona centrale".

Di sicuro ne sapremo di più dell'Operazione White Noise tra qualche giorno, in occasione delle finali della Pro League a San Paolo. Il team di sviluppo ha infatti promesso di svelare qualche dettaglio in più del prossimo aggiornamento.