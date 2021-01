Rainbow Six Siege, update 4.3: Zofia sta per perdere le sue abilità uniche

Il sito ufficiale di Tom Clancy's Rainbow Six Siege si è aggiornato questa sera con un lunghissimo post della serie "Note del progettista", attraverso il quale gli sviluppatori hanno comunicato ai giocatori dello sparatutto l'elenco completo delle novità in arrivo con il prossimo aggiornamento.

Una volta pubblicato l'update alla versione 4.3 dello shooter tattico, Ubisoft apporterà numerose modifiche agli operatori create studiando attentamente quali sono i personaggi più utilizzati e quelli che risultano essere i più efficaci. L'operatrice che più subirà delle modifiche sarà Zofia, che verrà privata della sua abilità Resistenza e della sua capacità di resistere agli effetti delle concussioni, senza contare la riduzione da 3 a 2 metri del raggio dei danni esplosivi della sua granata a impatto. Per quello che riguarda invece tutti gli altri operatori, le modifiche in arrivo coinvolgono i loro equipaggiamenti e apportano piccole variazioni ai gadget e agli accessori in dotazione. Nel caso di Ash, invece, troviamo una riduzione del raggio dei danni esplosivi della Carica da irruzione da 3,5 a 2 metri.

Prima di lasciarvi al changelog ufficiale con tutte le modifiche in arrivo per numerosi altri personaggi giocabili, vi ricordiamo che Rainbow Six Siege ha di recente accolto il nuovo Pass Battaglia ela mappa Stadio per il Six Invitational 2021.