Rainbow Six Siege: update gratis su PS5 e Xbox Series, fino a 4K e 120fps

La stagione autunnale che sta per cominciare si preannuncia caldissima, dal momento che ospiterà il debutto di una nuova generazione di console con l'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X sul mercato. Ubisoft non intende farsi trovare impreparata, e ha annunciato grandi novità per Rainbow Six Siege.

Lo sparatutto tattico in prima persona è stato tra i protagonisti di Ubisoft Forward: il Direttore Creativo Leroy Athanassoff ha concluso il segmento dedicato a Rainbow Six Siege annunciado che riceverà un aggiornamento grafico per PlayStation 5 e Xbox Series X entro la fine dell'anno. Sulle due potenti console next-gen l'FPS sarà in grado di spingersi fino alla risoluzione 4K e offrire un framerate pari a 120fps.

Rimanendo fedele alla politica già adottata per altri giochi come Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, Ubisoft ha annunciato che l'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X sarà gratis per tutti coloro che hanno già acquistato Rainbow Six Siege sulle corrispondenti console della precedente generazione.

Ne approfittiamo per segnalare che è anche cominciata l'Operazione Shadow Legacy, che introduce una leggenda vera leggenda come nuovo membro della squadra, ovvero Sam Fisher in persona, nome in codice "Zero".