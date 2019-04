Rainbow Six Siege: ricreata la mappa Chalet in The Sims 4

Cosa possono avere in comune Rainbow Six Siege e The Sims 4? Apparentemente niente, direte voi, e probabilmente avete ragione. Un fan di entrambi i giochi però potrebbe smentirvi, ed ha ricreato nel popolare simulatore di EA, la mappa Chalet di Rainbow Six Siege.

Omaruz o Blackbeard Main, questi i nomi con cui è conosciuto l'utente che ha postato la sua creazione su Reddit, è riuscito ad ottenere un risulato piuttosto fedele: basta guardare ad esempio la stanza del bar, o altre aree che pur non essendo fedeli al 100% per dimensioni magari, o per oggetti utilizzati (nel garage c'è un bigliardino al posto della barca, ad esempio), ricreano bene l'atmosfera del gioco, nonostante appunto l'evidente differenza di toni e di atmosfere tra i due titoli.

Potete vedere le immagini della mappa in calce alla news, come di consueto, anche se dubitiamo che Electronic Arts abbia intenzione di far uscire un pacchetto aggiuntivo per The Sims 4 a tema Rainbow Six Siege. Mai dire mai, comunque.

Che ve ne pare del lavoro dell'utente?

Per saperne di più sul gioco, recentemente Ubisoft ha pubblicato l'ultimissima patch Y4S1.2 di Rainbow Six Siege, di cui trovate tutti i contenuti sul nostro sito, insieme alla recensione di Burnt Horizon, la più recente espansione del gioco.