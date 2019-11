Rainbow Six Siege: vediamo in azione i nuovi Operatori di Shifting Tides, Kali e Wamai

Ubisoft ha approfittato del palcoscenico delle finali della Pro League di Rainbow Six Siege per sveare i primi dettagli sulla Stagione 4 dell'Anno 4, denominata Operazione Shifting Tides, che darà il benvenuto a due nuovi operatori: l'attaccante Kali e il difensore Wamai.

Kali utilizza il fucile di precisione CSRX 300 dotato di un accessorio chiamato LV-EL, che gli permette di lanciare un dardo esplosivo perfetto per distruggere i gadget piazzati dagli avversari senza costituire un pericolo per chi dovesse trovarsi nel raggio dell'esplosione. Wamai, dal canto suo, offre un'inedita opportunità di difesa grazie ad un gadget davvero speciale denominato Sistema Mag-NET, un dispositivo magnetico in grado di deviare la traiettoria e attirare le granate lanciate dagli avversari. È interessante notare che il Mag-NET di Wamai è in grado di dirottare anche il LV-EL di Kali dal suo bersaglio.

Per l'occasione, gli sviluppatori di Rainbow Six Siege hanno pubblicato un lungo video gameplay che illustra nel dettaglio il funzionamento dei gadget dei nuovi Operatori mentre combattono nella versione rivisitata della mappa Theme Park, un'altra delle novità della Stagione 4. Lo trovate in cima a questa notizia, buona visione! Operazione Shifting Tides verrà resa disponibile sui server di test a partire da domani 11 novembre.