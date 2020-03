Rainbow Six Siege: la versione fisica per PS4/One sarà compatibile con PS5 e Xbox Series X

Nelle ultime ore è arrivata un'importante conferma da parte di Ubisoft sulla retrocompatibilità di Tom Clancy's Rainbow Six Siege sulle console di prossima generazione, che a quanto pare non riguarderà la sola edizione digitale.

Stando infatti alle parole del creative director Leroy Athanassoff, anche l'edizione su disco dello sparatutto in prima persona sarà retrocompatibile e i giocatori che continueranno a giocarci sulle console di attuale generazione potranno interagire con quelli che effettueranno il passaggio a Xbox Series X e PlayStation 5 grazie al matchmaking crossgenerazionale.

Ecco di seguito le parole dello sviluppatore:

"L'unica cosa che posso confermare al momento è che supporteremo il matchmaking cross-gen. Ad esempio, i giocatori PlayStation 4 potranno giocare con quelli PlayStation 5, così come gli utenti Xbox Series X potranno giocare con quelli Xbox One. Il gioco sarà inoltre retrocompatibile, ovvero sarà possibile rimuovere il disco da PS4/Xbox One ed inserirlo in PS5/Xbox Series X per continuare a giocarci."

"L'unica cosa della quale siamo certi è che non vogliamo dividere la nostra community in due o costringervi ad acquistare nuovamente il gioco a prezzo pieno."

Non si è purtroppo parlato delle possibili migliorie tecniche che potrebbero arrivare sulla versione next-gen dello sparatutto in prima persona e, cosa ancor più importante, non è chiaro se tale potenziamento dal punto di vista grafico e tecnico possa essere gratuito per chiunque possieda l'attuale versione del gioco.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul futuro del gioco Ubisoft, vi ricordiamo che è da poche ore disponibile la modalità Golden Gun di Rainbow Six Siege, la quale permette di partecipare a partite Arcade impugnando una pistola che uccide in un solo colpo.