Rainbow Six Siege, versione Mobile presto annunciata? Il rumor di Tom Henderson

Ubisoft si starebbe preparando ad annunciare la versione Mobile del suo popolare Rainbow Six Siege: questo almeno è ciò che sostiene il noto insider Tom Henderson, piuttosto sicuro delle sue fonti al punto da avere anche una data precisa per il reveal della nuova edizione dello shooter tattico multiplayer.

In un post riportato su Exputer, Henderson cita il prossimo 6 aprile 2022 come giorno in cui la compagnia francese annuncerà Rainbow Six Siege Mobile attraverso un trailer. Ma non è finita: poco dopo il reveal dovrebbe già avvenire l'esordio del gioco limitato solo a specifiche regioni selezionate, in vista poi di un'uscita su scala globale, sebbene in tal senso non ci siano finestre di lancio più dettagliate: per il leaker, comunque, il debutto della versione completa dovrebbe avvenire nel 2023.

Tra le altre informazioni, il gioco sarebbe in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Halifax e realizzato in collaborazione con WeGame, team sotto etichetta Tencent. Secondo una fonte di Henderson, che avrebbe già visto il filmato di presentazione, Rainbow Six Siege Mobile avrà un forte impatto sul mercato dei giochi mobile e, soprattutto, ha tutte le carte in regola per fare colpo sui fan del gioco per PC e console maggiori. Non resta che attendere il mese di aprile e scoprire se il progetto esiste sul serio.

Ultimamente Henderson è stato molto attivo riguardo i futuri piani del colosso francese: Ubisoft starebbe preparando un evento con 20 giochi, uno showcase dove, tra gli altri, dovrebbero essere mostrato Immortals Fenyx Rising 2 e nuovi giochi di Assassin's Creed e Prince of Persia. Nel frattempo Rainbow Six Siege è giunto all'Anno 7, continuando quindi ad evolversi ed arricchirsi con nuovi contenuti.