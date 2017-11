Rainbow Six Siege: al via oggi le finali della terza stagione della Pro League

Oggi 18 novembre alle ore 16:00 prenderanno il via a San Paolo, Brasile, ledella Stagione 3 della, che proseguiranno anche durante la giornata di domani 19 novembre.

Per la prima volta, saranno riunite ben quattro differenti regioni: Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord. L'evento si svolgerà alla MAX5 Arena, dove si è già registrato il tutto esaurito. A questo indirizzo trovate il calendario completo della competizione.

Questo, invece, l'elenco completo delle squadre che si sfideranno:

PENTA SPORTS : vincitrice delle ultime due stagioni della Pro League per l’anno due, la squadra tedesca è una delle favorite e punta a fare il grande slam

EVIL GENIUSES: questo storico brand degli eSports ha appena acquisito la formazione dei Continuum. Vincitori del 2017 Six Invitational a febbraio, la squadra guidata dal Canadese ha continuato a stupire durante i play-off della Pro League

Team Fontt e Black Dragons sono squadre brasiliane, per cui potranno contare sul caloroso tifo di casa. I team gareggeranno per un montepremi complessivo pari a 275 mila dollari. I migliori avranno poi l'opportunità di sfidarsi nuovamente in occasione della seconda edizione del Six Invitational, che si terrà dal 16 al 18 febbraio 2018 a Montreal, dove verranno messi in palio ben 500 mila dollari e verranno eletti i migliori giocatori del mondo.

Rainbow Six Siege è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo è giocabile gratuitamente per tutto il weekend.