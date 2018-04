Rainbow Six Siege: al via questa sera l'ESL Italia Championship

Ci siamo: finalmente questa sera prenderà il via la nuova edizione dell'ESL Italia Championship. A debuttare è il campionato di Rainbow Six Siege. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Il campionato è diviso in Serie A e Serie B.

La Serie A è composta da otto squadre, che si contenderanno il titolo di campioni nazionali di Rainbow Six Siege, oltre a un primo premio di 1.500 Euro.

La Serie B, invece, è una ladder aperta a tutte le squadre che hanno intenzione di cimentarsi nella sfida e cercare di essere promosse in Serie A nella stagione successiva. Il migliore team di B si guadagnerà l'accesso diretto alla categoria superiore (al contrario, l'ultimo di A andrà diretto in B), mentre il secondo classificato andrà al relegation match contro il penultimo team del campionato di A.

Otto sono i team che si contenderanno il titolo: EnD, Outplayed, Ex Aequo (1 e 2), Hell Gaming, IGP Leviathan, iDomina Esports e Cyberground Gaming.

I match della prima giornata verranno disputati questa sera a partire dalle 20.00 e potranno essere visti grazie al canale ufficiale Twitch dedicato.

I primi saranno gli Outplayed che dovranno vedersela con iDomina eSports mentre, a seguire Hell Gaming incontreranno gli Ex Aequo. Cyberground, sempre alle 20, incontrerà gli EnD e, per finire, alle 22.00 andrà in scena il match tra gli Hell Gaming e gli Ex Aequo.