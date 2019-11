Rainbow Six Siege: un video mostra gli equipaggiamenti dei nuovi operatori

Rainbow Six Siege si appresta ad entrare nella quarta stagione dell'anno 4 con quella che è stata chiamata Operation Shifting Tides. Se la tradizione verrà rispettata, la nuova stagione porterà con se due nuovi operatori e tanti gadget da provare.

Ubisoft non ha ancora rivelato alcun dettaglio sui nuovi operatori ma grazie al video pubblicato ci ha dato un assaggio dei nuovi kit che potranno essere utilizzati. Il teaser mostra infatti una sorta test chamber in cui vengono provati i nuovi equipaggiamenti. Il primo è un proiettile per il CSRX-300 che fa un buco delle dimensioni di un pallone attraverso un paio di normali pareti. Il gadget farà parte dell'equipaggiamento del nuovo operatore Kali, insieme ad una nuova carica esplosiva che può perforare i muri rinforzati. L'altro operatore, Wamai, avrà a disposizione un sistema di intercettazione magnetico che una volta installato sulle pareti potrà attirare i proiettili. Ne sapremo di più prossimamente.

Il prossimo 9 novembre avrà inizio la Pro League di Rainbow Six Siege in Giappone con le otto migliori squadre che si affronteranno per il titolo di campioni. Ubisoft ha recentemente dichiarato guerra ai cheater facendo causa a MizuSoft.