Rainbow Six Siege: un video ci spiega il funzionamento dello scudo esplosivo di Goyo

Abbiamo ormai scoperto tutte le statistiche e la dotazione di Amaru e Goyo, i due nuovi operatori di Tom Clancy's Rainbow Six Siege in arrivo con Operation Ember Rise, la prossima espansione. Se siete però curiosi di scoprire il funzionamento dello scudo esplosivo di Goyo, non potete perdervi questo nuovo filmato di gameplay.

Per chi non lo sapesse, lo Scudo Volcàn è una versione modificata del riparo mobile in dotazione ad alcuni operatori di difesa ma, a differenza di tutti gli altri, possiede sul retro un contenitore di liquido incandescente che, quando viene distrutto, si diffonde nell'area circostante e danneggia gli avversari. Come potete vedere nel filmato, quindi, questo gadget può essere usato non solo come riparo, ma può anche essere posizionato tatticamente così che gli avversari subiscano danni distruggendo una qualsiasi parete con dell'esplosivo.

Prima di lasciarvi al filmato, fresco di pubblicazione, vi ricordiamo che con la prossima espansione, intitolata Operation Ember Rise, arriverà anche il primo Battle Pass di Rainbow Six Siege, il quale permetterà agli sviluppatori di sperimentare questo nuovo metodo per lo sblocco di contenuti esclusivi durante le future stagioni dello sparatutto.