Rainbow Six Siege, Void Edge: Tomb Raider arriva nel gioco con un'esclusiva skin

Nelle ultime ore abbiamo assistito al reveal di Oryx e Iana e di tutte le novità in arrivo con Operation Void Edge, l'attesissima stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege che inaugurerà l'Anno 5 dello sparatutto Ubisoft. Tra i contenuti che debutteranno al lancio dell'espansione troviamo anche una skin che i fan di Tomb Raider apprezzeranno.

L'azienda francese ha infatti annunciato una bizzarra collaborazione con Square Enix grazie alla quale l'operatrice d'attacco Ash riceverà un pacchetto élite dedicato alla bella Lara Croft. Non è chiaro se il pacchetto sia in arrivo esclusivamente nel negozio o se i giocatori possano sbloccarlo in qualche modo senza dover necessariamente sborsare il denaro necessario all'acquisto dei vari pacchetti elite. Per quello che riguarda invece i contenuti del pacchetto, non sappiamo con certezza cosa conterrà oltre al costume ispirato alla bella archeologa e, come nella maggior parte dei bundle di questo tipo, possiamo aspettarci anche pose della vittoria uniche, ciondoli e mimetiche esclusive per le armi.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi lasciamo al trailer d'annuncio dell'Ash Tomb Raider Elite Set, pubblicato poche ore fa sul canale ufficiale YouTube di Ubisoft.