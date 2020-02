Rainbow Six Siege, Void Edge: un trailer ci presenta gli operatori Onyx e Yana

Dopo aver svelato l'arrivo di Void Edge, la nuova stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege che inaugurerà l'Anno 5 dello sparatutto competitivo, Ubisoft ha confermato i leak degli scorsi giorni pubblicando un trailer sugli operatori Onyx e Yana.

Il breve filmato in computer grafica ci presenta infatti i due personaggi facendoci intuire quelle che saranno le loro abilità principali. Nel video possiamo infatti osservare il possente Onyx abbattere delle pareti con la sola forza del suo corpo, infatti sembra proprio che questo operatore possa distruggere qualsiasi ostacolo che non sia protetto da un rinforzo metallico, in pratica il suo corpo funzionerà in maniera simile al martello di Sledge. Molto più particolare è invece Yana, che appartiene alla categoria dei difensori e sembra essere in grado di controllare a distanza i suoi ologrammi tramite l'utilizzo del suo guanto. Il trailer ci mostra infatti Yana all'interno di una stazione spaziale mentre controlla il suo ologramma sulla superficie lunare.

Purtroppo non vi sono altri dettagli sui personaggi nel trailer e per scoprirne di più dovremo attendere il Six Invitational del prossimo sabato 15 febbraio 2020, evento durante il quale verrà mostrato il primo filmato di gameplay degli operatori di Void Edge.