Rainbow Six Siege Void Edge: vediamo in azione i nuovi operatori Oryx e Iana

Mentre le migliori squadre del mondo si davano battaglia nella seconda giornata del Six Invitational 2020, Ubisoft ci ha dato un assaggio delle potenzialità dei nuovi operatori di Rainbow Six Siege, Oryx e Iana, in un corposo video di gameplay che mette in mostra i loro assi nella manica.

Oryx, di professione Difensore, è il misterioso luogotenente di Kaid alla Fortezza, e utilizza la sua forza esplosiva per sfondare i muri, abbattere i nemici e arrampicarsi attraverso le aperture delle pareti. Iana, l'Attaccante, viene da una famiglia di ingegneri e si è distinta negli studi accademici dopo essere stata costretta a lasciare l'aeronautica per motivi di salute. È in grado di schierare un clone sul campo di battaglia per ingannare e distrarre la squadra che sta difendendo. Il filmato confezionato da Ubisoft, visibile in cima a questa notizia, ci mostra i loro nuovi gadget in azione e in che modo le loro abilità possono lavorare assieme alle altre, al fine di trarne il massimo vantaggio in combattimento.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere lo speciale sulla prima stagione dell'Anno 5 di Rainbow Six Siege confezionato dal nostro Giovanni Calgaro, che è volato fino a Montreal per presenziare al Six Invitational 2020. A proposito di quest'ultimo: ricordiamo che oggi 16 febbraio a partire dalle 17:30 ospiteremo sul canale Twitch di Everyeye la finalissima del Six Invitational 2020!