Rainbow Six Siege: weekend di gioco gratuito in arrivo, ecco le info

Continuano le iniziative relative ai weekend di gioco gratuito promosse da Ubisoft. Per il prossimo fine settimana il colosso francese permetterà di scaricare gratuitamente Rainbow Six Siege, uno degli FPS tattici più famosi sul mercato.

Nel weekend che va dall'11 al 15 giugno Rainbow Six Siege sarà infatti giocabile gratuitamente. Come si legge nell'annuncio: "Forma la tua squadra e irrompi in un esplosivo PvP cinque contro cinque. In Tom Clancy's Rainbow Six® Siege ci sono moltissimi operatori specializzati, ognuno dotato di gadget che possono cambiare la partita da un momento all'altro, per portare la tua squadra alla vittoria".

Il gioco sarà totalmente giocabile dalle ore 15:00 di giovedì 11 giugno fino alle ore 22:00 di lunedì 15 giugno. Tom Clancy's Rainbow Six Seige potrà essere scaricato a partire da ora e sarà reso accessibile una volta aperti i server. Finito il periodo di prova i giocatori intenzionati all'acquisto potranno mantenere i propri progressi su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Intanto Ubisoft ha lanciato i Summer Sale, una serie di offerte sui migliori giochi del catalogo, in vendita fino al 18 giugno con prezzi scontati.