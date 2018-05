Rainbow Six Siege: weekend di gioco gratuito dal 17 al 20 maggio

Ubisoft ha annunciato un nuovo weekend di gioco gratis per Tom Clancy's Rainbow Six Siege: tutti gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC potranno accedere al periodo di prova gratuita dal 17 al 20 maggio.

Gli utenti che proveranno il gioco durante il weekend gratuito potranno conservare i progressi ottenuti e continuare a giocare senza soste, nel caso decidessero di acquistare il gioco completo dopo il periodo di prova. Inoltre, potranno beneficiare di sconti fino al 50% sulle Edizioni Standard, Advanced, Gold e Complete tra il 17 e il 28 maggio nei territori EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Nell'imminente Operazione Para Bellum, ricordiamo, saranno introdotti due nuovi Operatori italiani e una nuova mappa (intitolata Villa), oltre a una serie di miglioramenti per l'esperienza di gioco (come la funzione "Scegli e Banna"). I contenuti della Stagione 2 del terzo anno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, inoltre, saranno svelati il 19 e 20 maggio durante la finale della Pro League ad Atlantic City.

Segnaliamo infine che gli sconti per il weekend di gioco gratuito saranno disponibili per PC dal 17 al 21 maggio, sul PlayStation Store dal 17 al 23 maggio e su Xbox Store dal 17 al 28 maggio nei territori EMEA.