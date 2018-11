Rainbow Six Siege: weekend di gioco gratuito e sconti fino al 70%

Ubisoft ha annunciato un nuovo week-end di gioco gratuito per Tom Clancy's Rainbow Six Siege: l'acclamato sparatutto competitivo sarà giocabile gratuitamente dal 15 al 18 novembre su tutte le piattaforme.

In questo arco di tempo gli utenti avranno accesso a tutte le mappe, le modalità e i 20 Operatori originali. In caso di futuro acquisto, coloro che avranno provato il gioco durante il fine settimana manterranno i progressi effettuati. Di seguito, trovate tutti i dettagli riguardo gli orari del free weekend sulle diverse piattaforme:

PC: dalle 17:00 del 15 novembre alle 20:00 del 18 novembre. Preload disponibile.

Playstation 4: dalle 14:00 del 15 novembre alle 14:00 del 19 novembre. Preload disponibile. È richiesto l'abbonamento a PlayStation Plus.

Xbox One: dalle 9:00 del 15 novembre alle 9:00 del 19 novembre. È richiesto l'abbonamento Xbox Live Gold.

Segnaliamo, inoltre, che tra il 15 novembre e il 30 novembre le versioni Starter, Standard, Advanced, Gold e Complete di Rainbow Six Siege saranno in offerta, con sconti fino al 70% a seconda della piattaforma. Per maggiori informazioni, rimandiamo al sito ufficiale.

Ricordiamo che Rainbow Six Siege si appresta a entrare nella Stagione 4 dell'Anno 3 con Wind Bastion, la nuova Operazione ambientata in Marocco che, come da prassi, introdurrà due nuovi Operatori e una mappa inedita.