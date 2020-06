Rainbow Six Siege: il weekend gratis è ufficialmente cominciato!

Come promesso, Ubisoft ha aperto le porte dei server di Rainbow Six Siege, offrendo a tutti i curiosi di provare il gioco gratis per un intero weekend (e anche di più)!

Rainbow Six Siege sarà giocabile gratis fino a lunedì 15 giugno, con orari che differiranno in base alle singole piattaforme:

PS4: fino alle 15:00 del 15 giugno

Xbox One: fino alle 19:00 del 15 giugno

PC: fino alle 22:00 del 15 giugno

Tutti i giocatori che parteciperanno al weekend gratuito di Rainbow Six Siege potranno trasferire i propri progressi, mantenere gli eventuali contenuti di gioco ottenuti e continuare a giocare senza interruzioni semplicemente acquistando il gioco completo, che tra l’11 e il 17 giugno sarà disponibile con sconti fino al 70% sul gioco base (disponibile solo su PC) e sulle edizioni Deluxe, Gold e Ultimate. Se si sceglie di acquistare la versione PC su Ubisoft Store si otterrà un ulteriore 20% di sconto.

In aggiunta, tutti i possessori di Tom Clancy’s The Division 2 che parteciperanno al weekend gratuito di giugno potranno sbloccare un Completo di Thermite di 5 elementi per il proprio agente in The Division 2. Inoltre, in continuità con la promozione di aprile, gli utenti di Rainbow Six Siege possono ancora ottenere il set di Ela di The Division 2 giocando a una prova gratuita o alla versione completa di The Division 2.

Prima di salutarvi, ricordiamo che la prossima Operation Steel Wave è già disponibile sul Test Server. Introduce due nuovi Operatori, l'attaccante Ace e il difensore Melusi, rispettivamente da Norvegia e Sudafrica, oltre a un gadget secondario per i difensori, l’allarme di prossimità. Inoltre, la mappa Casa è stata interamente rinnovata per migliorarne l’estetica e il ritmo di gioco.