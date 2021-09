Rainbow Six Siege, al via il Winter Split 2021: ecco dove seguire il torneo

PG Esports comunica che il Winter Split 2021, rinomato torneo incentrato su Rainbow Six Siege, sta per partire ufficialmente: dal 21 settembre 2021 i giocatori del titolo Ubisoft potranno prendere parte a un nuovo, importante torneo che coinvolgerà anche alcuni dei team più talentuosi del panorama italiano.

Saranno della partita i campioni in carica Mkers, oltre ad altre squadre quali Macko Esports, Reply Totem, Team Hmble, IGP, Nubbles, aNc Outplayed e la new entry Axolotl Esports. Con la presenza di questi gruppi tra i migliori in Italian, il nuovo torneo di Rainbox Six Siege promette sfide avvincenti e battaglie all'ultimo punto, per una gara imperdibile per tutti gli appassionati di Esports e degli sparatutto tattici. Se non volete perdervi nessuna delle partite della Regular Season del Winter Split 2021, della durata di sei settimane, i canali ufficiali Twitch e Youtube di Rainbow Six Italia trasmetteranno ogni elettrizzante sfida della competizione in diretta. Si tratta di un'interessante occasione per vedere all'opera i migliori team italiani e, per gli appassionati del gioco, riuscire anche a cogliere qualche trucco da utilizzare per le proprie partite.

Nel frattempo ricordiamo che la stagione Crystal Guard di Rainbow Six Siege è disponibile. Ubisoft sta intanto preparando contromisure contro i più furbi, con sanzioni in arrivo per i cheater AFK in Rainbow Six Siege.