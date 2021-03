Rainbow Six Siege X Resident Evil: disponibile la skin di Jill Valentine

Direttamente dall'immaginario di Resident Evil 3, la protagonista Jill Valentine/b> è pronta a fare il suo ingresso - come ospite assolutamente d'eccezione - all'interno del mondo dello shooter tattico di casa Ubisoft.

La software house francese ha infatti annunciato una collaborazione con la serie Capcom, grazie alla quale uno speciale pacchetto contenuti è pronto a farsi strada all'interno di Rainbow Six: Siege. Presentato tramite un trailer apposito, - che potete visionare direttamente in apertura a questa news - lo Zofia's Elite set è già disponibile per la community attiva all'interno del longevo titolo. Il bundle include molteplici contenuti, tra i quali figurano:

L'uniforme delle unità S.T.A.R.S;

Un copricapo;

Una danza della vittoria;

Skin per le armi LMG-E, M762 e RG15;

Skin per i gadget KS79 Lifeline;

Uno speciale chibi charm a tema, denominato R.E. Elite Zofia;

A distanza di ormai diversi anni dalla prima pubblicazione, il titolo Ubisoft è ancora estremamente popolare, con cifre che di recente hanno portato la oltre 200.000 giocatori attivi in contemporanea su Rainbow Six: Siege su PC . Da parte sua, il terzo capitolo della serie survival horror di Capcom ha trovato un rinnovato apprezzamento grazie a, mentre di recente hanno preso a farsi strada in rete rumor su di un Resident Evil 4 Remake