Rainbow Six Siege x Resident Evil: la nuova skin ci trasforma in Leon Kennedy

Dopo aver svelato la prima Operatrice transgender di RS6 Crystal Guard, Ubisoft invita tutti gli utenti di Rainbow Six Siege a fare sfoggio della propria passione per la serie di Resident Evil con la skin di Leon S. Kennedy.

Il nuovo pacchetto di skin per customizzare l'aspetto dell'Operatore Lion di Rainbow Six Siege è infatti dedicato a Leon Kennedy, uno dei personaggi più rappresentativi della serie horror di Capcom. All'interno del pacchetto trovano spazio diversi elementi per personalizzare Lion, dalla maglietta attillata alle fondine che caratterizzano l'abbigliamento di Leon nell'odissea zombie di Resident Evil 4.

Sul fronte dei contenuti, il Lion Elite Set annovera quindi un copricapo, un'uniforme speciale, delle animazioni per la vittoria, una skin per il gadget Drone, un ciondolo e delle skin per le armi V308, SG-CQB, P9 e LFP86.

Il pacchetto aggiuntivo di Leon Kennedy non è il primo "crossover cosmetico" tra il kolossal sparatutto di Ubisoft e la serie horror di Capcom; già dall'inizio di quest'anno, infatti, gli appassionati dell'FPS multiplayer hanno accolto la skin di Jill Valentine per Zofia di Rainbow Six Siege. In cima alla notizia trovate il video di presentazione del pacchetto di skin a tema Leon S. Kennedy.