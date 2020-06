Rainbow Six Siege: tutti i dettagli sul nuovo Battle Pass Tour De Force

A poche ore dalla fine del boost gratuito dei Punti Fama in Tom Clancy's Rainbow Six Siege, dato a tutti i giocatori per via di alcuni problemi tecnici, ecco che Ubisoft lancia un nuovo Pass Battaglia ricco di ricompense premium e gratuite.

Il pass in questione prende il nome di Tour De Force e sarà valido da oggi fino al prossimo 27 luglio 2020, ovvero per quattro settimane. In questo breve lasso di tempo potrete scalare i 45 livelli e ottenere numerose ricompense. Chi non acquisterà il pass, il cui costo è di 1.200 Crediti R6 per la versione standard e 2.400 per quella Premium (si parte dal livello 12), potrà ugualmente ricevere alcuni oggetti cosmetici e qualche pacchetto Alpha al cui interno sarà possibile trovare gli oggetti in vendita nel negozio. Acquistando il pass, invece, si otterrà sin da subito un set di Nøkk e, livellando, si potranno sbloccare numerose skin di operatori come Bandit e Twitch oltre a boost Punti Fama e tanto altro.

Per chi se lo fosse perso, vi ricordiamo che Operation Steel Wave è disponibile per tutti i giocatori di Rainbow Six Siege, i quali possono ora giocare senza costi aggiuntivi nella nuova versione della mappa Casa e sbloccare con i propri punti Fama i nuovi operatori Ace e Melusi.