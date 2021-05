Rainbow Six Sige, arriva Operazione North Star: Thunderbird si presenta in video

Presente sul mercato ormai da diversi anni, lo shooter di casa Ubisoft continua ad espandersi e ad evolversi, grazie ad un ricchissimo supporto post lancio.

Le ultime novità riguardano l'esordio della nuova Operazione North Star di Rainbow Six Siege. Come da tradizione, quest'ultima porterà con sé una ondata di contenuti inediti, per arricchire l'esperienza multiplayer proposta dal titolo. Presentata con il video che trovate in apertura a questa news, l'espansione inaugura l'esordio di una nuova Operatrice: Thunderbird.

La new entry rappresenta una forza aggiuntiva particolarmente interessante, armata di potenza di fuoco ed esplosivi, ma anche di un utile gadget inedito: la Kona Station. Quest'ultima può essere piazzata in qualsiasi area della mappa di gioco, da dove curerà il primo Operatore che entra nel suo raggio di azione. Nel caso in cui questi ultimi siano più di uno, presterà aiuto al giocatore con la salute più bassa. Uno strumento intrigante, che per essere utilizzato al meglio richiederà un buon coordinamento tra i team.



Oltre a Thunderbird, la nuova espansione porterà con sé un ampio set di innovazioni: trovate tutti i dettagli sulle nostre pagine, in un ricco speciale su Operazione North Star di Rainbow Six Siege.