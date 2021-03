Rainbow Six Sige, nuovo record in attesa di Parasite: oltre 200.000 giocatori su PC

A breve distanza dalla pubblicazione dei contenuti di Operazione Crimson Heist in Rainbow Six Siege, il titolo di casa Ubisoft supera se stesso e raggiunge un nuovo grado di popolarità.

L'utenza PC del gioco è infatti tornata a crescere, superando il traguardo di 200.000 operatori attivi in contemporanea su Steam. La piattaforma Valve stima infatti che nel corso della giornata di domenica 21 marzo, ben 201.053 appassionati hanno incrociato le linee di tiro su Rainbow Six: Siege. Un risultato che supera il precedente record di 198.567 giocatori in contemporanea, raggiunto nel corso del marzo del 2020. Un risultato notevole per un titolo che ha ormai sulle spalle diversi anni, con il debutto sul mercato videoludico risalente alla primavera del 2015. A ormai 6 anni di distanza, la community di Rainbow Six: Siege sembra ancora compatta, con una media di utenza che su PC si è mantenuta stabile intorno ai 55.000 giocatori mensili dal dicembre 2017 a oggi.



A spingere in direzione di un nuovo record di affluenza su Steam potrebbero aver contribuito diversi fattori. Tra questi, sicuramente troviamo l'organizzazione di una settimana di accesso gratuito al gioco per festeggiare il lancio della nuova Operazione Crimson Heist. Ulteriore interesse potrebbe però essere stato destato anche dai crescenti rumor sul prossimo arrivo di un nuovo capitolo della serie, con i recenti leak sulla beta tecnica di Rainbow Six Quarantine.