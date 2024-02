Rainbow Six SMOL: il colorato sparatutto Ubisoft è gratis con Netflix su Android e iOS

In maniera del tutto inaspettata, Ubisoft ha pubblicato un nuovo gioco per mobile intitolato Rainbow Six SMOL e che, come avrete già intuito, non è che uno spin-off del popolare Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

A differenza di quello che si potrebbe immaginare, il titolo in questione non ha nulla a che vedere con Rainbow Six Mobile, sparito dai radar da ormai un paio d'anni. SMOL è infatti un twin stick shooter esclusivamente single player in cui si vestono i panni degli operatori dello sparatutto Ubisoft per completare missioni in cui si liberano ostaggi, di disattivano bombe e si eliminano gruppi di terroristi. Esattamente come nell'FPS multiplayer, ogni personaggio ha le sue armi e le sue abilità, così da consentire un approccio differente alle missioni. La vera peculiarità del gioco risiede nello stile grafico, visto che è tutto molto colorato e gli operatori vengono raffigurati nella loro versione chibi.

Come accennato poco più sopra, il titolo è già disponibile ma non può essere giocato da tutti: si tratta infatti di un nuovo prodotto del catalogo videoludico di Netflix ed è possibile giocare su Android, iPhone e iPad solo ed esclusivamente se si dispone di un abbonamento attivo al servizio. Almeno per il momento, non è chiaro se in futuro sarà possibile acquistare il gioco su App Store e Google Play Store.