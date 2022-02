Rainbow Six Extraction si espande con Spillover: c'è anche Zofia col nuovo evento Crisi

La conquista degli 85 milioni di giocatori di Rainbow Six Siege ed Extraction viene celebrata da Ubisoft con il lancio di Spillover, il primo contenuto post-lancio di Extraction che porta con sé un nuovo evento Crisi, una modalità inedita e l'arrivo di Zofia da Siege.

Strutturata sulla base delle indicazioni offerte da Ubisoft sui contenuti endgame di Rainbow Six Extraction, Spillover sprona gli utenti a partecipare a una nuova attività orientata alla difesa. Il primo evento Crisi di Extraction porta quindi ad un nuovo livello la minaccia da affrontare nella Zona di Contenimento, a causa della diffusione delle colonie dell'Archeloma nelle aree più calde.

Per evitare la catastrofe, i giocatori dovranno utilizzare i nuovi contenitori di agenti di dissoluzione per attirare le orde di Archie e spazzarle via prima che il mutagene alieno di cui sono portatori si propaghi in maniera incontrollata. Spillover darà così accesso a una nuova tecnologia di difesa REACT per ciascun Operatore che, nel caso di Zofia, si innesterà al suo lanciagranate per aumentarne il potere d'arresto. Con Zofia, gli utenti avranno l'opportunità di attingere al suo sconfinato bagaglio di esperienze incentrate sull'adozione di tecniche di sopravvivenza altamente qualificate.

In calce e in cima alla notizia trovate il video e le immagini di presentazione dell'evento Spillover. Per un approfondimento sui contenuti e sulle sorprese previste dal primo, importante aggiornamento post-lancio dello sparatutto multiplayer di Ubisoft, vi inviamo a leggere il nostro speciale sulle ricche novità del primo update gratis di Rainbow Six Extraction.