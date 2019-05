Raising Kratos: Sony Santa Monica svela l'artwork di un progetto cancellato

Come previsto, i Santa Monica Studios hanno reso disponibile il documentario God of War Raising Kratos. Il "making of" dello sviluppo del nuovo kolossal dedicato al Dio della Guerra ha dato agli autori della sussidiaria californiana di Sony l'opportunità di svelare l'artwork di un progetto che è stato cancellato.

Come spiega lo stesso Cory Barlog a partire dal minuto 8:48 del documentario Raising Kratos, il team creativo della casa di sviluppo statunitense stava elaborando diverse idee per dare forma a nuovi videogiochi per PlayStation 4. Una di queste proprietà intellettuali, definita Internal-7, aveva persino superato la fase di prototipo e stava per entrare in pre-produzione, prima però di essere abbandonata nel 2017.

Internal-7, secondo quanto illustrato dal papà di God of War, avrebbe dovuto calare gli appassionati all'interno di un mondo di gioco ad ambientazione fantascientifica: purtroppo, l'impegno di Sony Santa Monica sul nuovo capitolo dell'epopea action del Dio della Guerra ha obbligato i vertici dell'azienda a cancellare questa nuova IP e licenziare parte dello staff che vi stava lavorando.

I restanti sviluppatori del progetto di Internal-7, circa 110 tra designer, autori e programmatori, sono stati reindirizzati su God of War per facilitare il compito di Cory Barlog. Le ambizioni nutrite da Sony Santa Monica su Internal-7 sono ben rappresentate dalle parole espresse dalla Executive Producer della software house, Shannon Studstill, che ha definito questa proprietà intellettuale come un vero e proprio "sogno che è morto".