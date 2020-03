Rami Ismail critica aspramente chi attacca Epic Games per gli accordi di publishing

L'annuncio dell'accordo di publishing siglato da Epic Games con Gen Design, Playdead e Remedy Entertainment è stato accompagnato dalle critiche di una fetta della community. A tal proposito è intervenuto Rami Ismail: l'autore di Vlambeer ha deciso di rispondere a tono a queste rimostranze.

Il fondatore di Vlambeer e responsabile, tra gli altri, di Nuclear Throne, Serious Sam The Random Encounter e Luftrausers, ha ribattuto sui social alle critiche piovute su Epic Games per fare presente ai suoi interlocutori che "che Dio mi fermi se d'ora in avanti andrò in giro a spiegare che farsi pagare il 100% in anticipo sul costo di sviluppo e marketing e ricevere in cambio il 50% dei proventi e il pieno controllo creativo sui propri giochi è un brutto affare, come mi hanno insegnato questi tizi che non hanno mai sviluppato videogiochi. A voi che non avete mai firmato un accordo di sviluppo, fatevi dire che questo è un accordo fantastico".

Lo stesso Ismail entra poi a gamba tesa sulla diatriba sorta tra chi ritiene che "l'interventismo da publisher" di Epic Games sia eccessivo e che rappresenti una strategia tanto aggressiva da sfociare nella concorrenza sleale. Sempre su Twitter, l'autore di Vlambeer spiega infatti che "realizzare videogiochi che altrimenti non esisterebbero è una mossa anti-consumatore? Viviamo davvero un mondo di pazzi".

In base all'accordo sancito da Gen Design, Playdead e Remedy, gli sviluppatori di The Last Guardian, Limbo e Control dovranno spartire con Epic Games il 50% dei profitti dei loro prossimi videogiochi: Epic, in compenso, onorerà il suo accordo di publishing coprendo per intero i costi di sviluppo, pubblicazione e marketing, garantendo oltretutto alle singole software house il pieno controllo delle loro proprietà intellettuali e la libertà creativa necessaria per darne forma su PC e console.