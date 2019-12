Giù per una rampa innevata con Ski Jumping Pro VR, disponibile su PlayStation VR e PC

Questo mese, Kalypso Media Digital e Yippee Entertainment hanno pubblicato su PlayStation VR e PC via Steam (con supporto ad HTC Vive) Ski Jumping Pro VR, una simulazione che consente ai giocatori di lanciarsi a tutta velocità giù per una rampa innevata.

Ski Jumping Pro VR consente, con l'ausilio del controlli di movimento, di modificare la posizione del corpo dell'atleta per mantenere l'equilibrio, trarre vantaggio dall'aerodinamica e per posizionarsi correttamente in fase di atterraggio. Una volta imparate le basi, è possibile gettarsi rapidamente nell'azione grazie alla modalità Salto Rapido oppure affrontare la Carriera per diventare dei veri e propri atleti professionisti.

Quest'ultima modalità si dipana lungo 62 eventi in 19 differenti location, ambientate in diverse parti del mondo. Lungo la progressione è inoltre possibile migliorare le abilità del proprio atleta virtuale e personalizzare il suo look scegliendo tra oltre 50 capi di abbigliamento e accessori, inclusi guanti, sci, caschi, stivali ed oggetti per la tuta. Ski Jumping Pro VR è in vendita su PlayStation Store e Steam al prezzo budget di 19,99 euro. Su PC risulta ufficialmente supportato solamente HTC Vive, ma alcuni giocatori segnalano che funziona anche con Oculus Rift e Oculus Rift S.