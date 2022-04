Anche Randy Orton, il wrestler della WWE, impazzisce per Elden Ring

Elden Ring è un successo globale e, come accade spesso in questi casi, tra i tanti fan che adorano il titolo targato FromSoftware troviamo anche personaggi molto noti al pubblico. Uno di questi è Randy Orton, uno dei più conosciuti lottatori della WWE il cui Senzaluce ha raggiunto un livello altissimo.

A svelare questa inaspettata passione è stato lo stesso atleta attraverso i suoi canali social ufficiali. In un post che descriveva la sua giornata, è stato infatti citato il gioco dei creatori di Dark Souls e, come potete facilmente immaginare, i suoi follower hanno iniziato subito ad indagare. Dal tweet in questione e dalle relative risposte, è emerso che Randy Orton è un grandissimo fan di Elden Ring e ha trascorso un notevole quantitativo di ore a spasso per l'Interregno. Stando ai suoi messaggi, il suo Senzaluce è stato potenziato oltre ogni limite e ha raggiunto il Livello 527, sufficientemente alto da poter giocare senza troppi problemi anche nel New Game Plus.

Al momento non sono state ancora pubblicate le immagini del suo personaggio, ma siamo davvero curiosi di vedere come sia messo in termini di equipaggiamento questo mostro di potenza creato dal wrestler della WWE.

Sapevate che la patch 1.04.2 di Elden Ring risolve il bug di Maleniae ne ripristina la difficoltà?