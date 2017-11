Randy Pitchford di Gearbox parla di microtransazioni e acquisti in-game

Intervistato recentemente da GamesIndustry, Randy Pitchford (papà die co-fondatore di) si è espresso riguardo le microtransazioni e gli acquisti in-game, ormai necessari per permettere agli sviluppatori di monetizzare il più possibile dai giochi.

Randy Pitchford non si dice contrario in assoluto alle casse premio anche se si scaglia contro la monetizzazione selvaggia. Queste le sue dichiarazioni: "come creatore di contenuti posso dirvi che apprezzo le casse premio così come le abbiamo insrite in Borderlands, mi preoccupa il fatto che questo nome venga utilizzato per descrivere una pratica che non condivido affatto... Si potrebbe pensare a un nome diverso per descrivere questo tipo di contenuti.

Non sono contrario alla monetizzazione in-game, a patto che questa non sia eccessiva, di fatto sono anni che dico che l'industria dovrebbe avere un rapporto più maturo con l'utenza, un rapporto sano fatto di confronti, dobbiamo evitare che i contatti tra noi e il pubblico diventino come la relazione tra una compagnia che produce tabacco una persona dipendente dalle sigarette."

Siete d'accordo con queste dichiarazioni?