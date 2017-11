Randy Pitchford: ai giocatori interessa il divertimento, non i servizi

Con un post pubblicato su Twitter, Randy Pitchford disi è scagliato contro il modello dei videogiochi orientato ai servizi. Secondo Pitchford, infatti, i giocatori sono molto più interessati al divertimento: una considerazione che i publisher non dovrebbero mai dimenticare.

"È da almeno dieci anni che lo ripeto: con i giocatori dovremmo avere lo stesso tipo di rapporto che intercorre fra un intrattenitore e il suo pubblico. Dobbiamo invece evitare di comportarci come una compagnia di tabacco che sfrutta una forma di dipendenza.

I giocatori non sono interessati ai servizi, noi cerchiamo prima di tutto il divertimento. A volte i servizi sono una componente necessaria dell'offerta, ma non dovrebbero rappresentare l'obiettivo finale. In Gearbox ci piace l'idea che i videogiochi si possano considerare ancora come un hobby, e non come un servizio." dichiara Randy Pitchford. Siete d'accordo con queste considerazioni, alla luce del recente polverone sollevato dalle microtransazioni?

A proposito di Gearbox, ricordiamo che Borderlands 3 è ancora in attesa di una presentazione ufficiale, nonostante le mezze conferme arrivate dallo stesso Pitchford nel corso degli ultimi mesi. Per conoscere tutte le altre novità di rilievo, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.