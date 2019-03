Ranked Mode in arrivo in Fortnite? Epic Games sembra starci Riflettendo

È da molto tempo ormai che si rincorrono numerose voci in merito alla possibile introduzione di una Ranked Mode all'interno di Fortnite Battle Royale.

Sull'argomento si è in passato espressa la Community attiva sul Titolo di Epic Games, ma anche celebri Content Creator legati a Fortnite, tra cui il noto Streamer Nickmercs. Recentemente, l'argomento sembra essere tornato più che attuale, in seguito alla notizia che alcuni Giocatori di Fortnite starebbero attualmente ricevendo un sondaggio dedicato al Titolo da parte della stessa Epic Games.

A far emergere questa informazione è l'Utente conosciuto su Reddit con il nickname "bflet48". Come potete verificare in calce a questa news, infatti, quest'ultimo ha pubblicato sulla nota piattaforma uno screenshot, che afferma essere appunto parte di un presunto sondaggio inviatogli dalla Software House. Il questionario tocca diversi argomenti, ma ad attrarre l'attenzione è il quinto punto. Quest'ultimo chiede infatti all'intervistato di esprimere un parere in merito all'introduzione di un sistema di matchmaking che divida i giocatori con esperienza da quelli più "nuovi", appena approdati sul Battle Royale. Un elemento sicuramente interessante, che ha spinto parte della Community a domandarsi se Epic Games non stia effettivamente valutando l'introduzione del Gioco di una nuova Ranked Mode.

Ad ora, Epic Games non ha offerto conferme in merito ad una tale eventualità, perciò per saperne di più sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali in merito. Nel frattempo, i Giocatori possono godersi le numerose novità introdotte nel Gioco in occasione del lancio della Stagione 8 di Fortnite.