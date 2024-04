Un gruppo Ransomware è riuscito ad aprire il codice sorgente di Cyberpunk 2077 e Witcher 3

Nel 2021 un gruppo hacker ha trafugato i codici sorgente di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 Wild Hunt diffondendoli sul dark web. Questi file sono criptati e protetti da una password che nessuno è mai riuscito a violare, almeno fino a oggi.

Il gruppo Ransomware HelloKitty (noto anche come HelloGookie) ha infatti fatto sapere di aver trovato le password per aprire gli archivi compressi con il codice sorgente di The Witcher 3 Wild Hunt e Cyberpunk 2077 ma non solo, perché le password in questione sarebbero state diffuse su 4chan e altri canali.

Per CD Projekt RED si tratta di un danno d'immagine ed economico, dal momento che terzi non autorizzati possono ora avere accesso al codice sorgente dei due giochi, studiarlo, replicarlo e modificarlo a piacimento.

Al momento lo studio polacco non si è espresso sulla vicenda, anche se con il codice sorgente in mano a chiunque, sembra ormai tardi per prendere provvedimenti. In ogni caso il codice sorgente dei due giochi dovrebbe risalire a delle build datate e non aggiornate (il furto è avvenuto nel 2021), al momento è impossibile dire quali saranno le ripercussioni sui due giochi, ammesso che ce ne siano, e a quanto ammontano i danni per la compagnia.

