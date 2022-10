Il rapporto tra PlatinumGames e Nintendo è sempre più forte, parla Atsushi Inaba

Mentre Hideki Kamiya ha parlato di Nintendo Switch 2, il Presidente di PlatinumGames (Atsushi Inaba) ha approfondito il rapporto della compagnia con Nintendo durante una recente intervista pubblicata sulle pagine di VGC.

In estate PlatinumGames ha assunto l'ex Nintendo Takao Yamane, figura che ha ricoperto ruoli di spicco all'interno della casa di Kyoto per ben 20 anni, lavorando come Vice Presidente, CEO e CBO della compagnia.

Lo studio giapponese ha da molti anni un rapporto molto stretto con Nintendo, per il publisher la compagnia di Inaba ha sviluppato giochi come Star Fox Zero, Astral Chain, Bayonetta 2 e l'imminente Bayonetta 3. Lo stesso Inaba ribadisce poi come il rapporto tra le due aziende sia molto forte e più stretto che mai, PlatinumGames non ha mai avuto problemi con Nintendo e la relazione tra le due parti proseguirà anche in futuro.

Non è ancora chiaro se PlatinumGames abbia in programma di sviluppare altri giochi con Nintendo dopo Bayonetta 3, il team però ha più volte espresso la volontà di riportare Star Fox Zero su Switch, il gioco è stato lanciato nel 2016 solo su Wii U con un tiepido successo, dovuto anche alla scarsa diffusione della console e al lancio giunto ormai alla fine del ciclo vitale della piattaforma.