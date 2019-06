Rare è al lavoro su una nuova IP, probabilmente per Xbox Scarlett

Che Rare sia al lavoro su un nuovo progetto al di fuori di Sea of Thieves, è noto da un bel po' di tempo. A rivelarlo è stato Phil Spencer in persona lo scorso mese di gennaio, quando ha affermato di averlo già visto in azione.

La sua natura risulta ancora ignota, dal momento che durante l'E3 2019 Rare si è limitata a mostrare il solo Sea of Theives Anniversary. Da un'intervista concessa da Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, a Venture Beat, in ogni caso, è emerso un dettaglio decisamente interessante. In sostanza, è stato confermato che presso gli studi di Rare sta prendendo forma un'IP completamente nuova, slegata da Sea of Thieves e dai vecchi lavori della compagnia. "Stiamo supportando Rare affinché inizi lo sviluppo di una nuova IP, Turn 10 per il prossimo Motorsport e per l'espansione del franchise di Halo. Stiamo facendo cose nuove anche per Gears of War", ha dichiarato Booty parlando della famiglia Xbox Game Studios in continua espansione.

A giudicare dalle sue parole, lo sviluppo si trova ancora alle fasi iniziali, pertanto è lecito assumere che la piattaforma di destinazione sarà la console next-gen Project Scarlett, in uscita sul finire del prossimo anno.