Rare non ha nessuna intenzione di abbandonare Sea of Thieves

All'X019 di Londra Rare ha annunciato Everwild ma questo non vuol dire che la compagnia abbandonerà Sea of Thieves per concentrarsi unicamente sul nuovo progetto, anzi.

Come confermato da Craig Duncan, responsabile dello studio inglese, il supporto a Sea of Thieves continuerà anche nel prossimo futuro: "Sea of Thieves è una IP di successo, un GaaS in continua evoluzione con milioni di persone attive. Stiamo collaborando anche con la community per creare nuovi contenuti e risolvere problemi tecnici, amiamo i giocatori ed i loro feedback, non abbandoneremo SoT tanto tanto."

Sea of Thieves ha registrato un secondo anno in crescita e lo studio si aspetta numeri in salita a fine 2019 grazie all'update Seabound Soul, la nuova espansione che negli obiettivi della compagnia dovrebbe riportare a bordo anche i "vecchi" giocatori che magari hanno abbandonato Sea of Thieves poco dopo il lancio.

Rare e Microsoft sono soddisfatte del successo di Sea of Thieves, adesso resta da capire se quanto di buono fatto fino ad ora proseguirà anche nell'era di Xbox Scarlett.