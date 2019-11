Rare parla di Everwild e del mancato ritorno di Banjo-Kazooie

Craig Duncan, responsabile di Rare, è stato intervistato da Eurogamer.net in occasione dell'X019 di Londra e in questa occasione ha parlato ovviamente di Everwild focalizzandosi anche sul mancato ritorno di Banjo-Kazooie, dato per certo da molti insider.

Relativamente a Everwild, Duncan afferma che "si tratta di un gioco unico, un progetto speciale nel quale abbiamo messo tutta la nostra vita e i nostri sentimenti. E questo accade per ogni nostro gioco, si tratta di prodotti unici, pensate a Sea of Thieves, avete visto qualcosa del genere altrove? No, è un tipo di gioco unico e lo stesso sarà per Everwild, ve lo assicuro."

Per quanto riguarda Banjo-Kazooie, il responsabile dello studio fa sapere che la compagnia preferisce creare sempre qualcosa di nuovo così da stimolare anche gli sviluppatori, anzichè focalizzarsi sempre sulle stesse IP: "fa parte di noi, altrimenti avremmo fatto sempre gli stessi giochi in oltre 30 anni di attività ma così non è stato. Al momento non siamo al lavoro su Banjo, siamo concentrati nel rendere Everwild un gioco unico."

Difficile dunque stabilire quale sarà il futuro del franchise, recentemente si è parlato di una possibile acquisizione di Playtonic Games (team autore di Yooka-Laylee, creato da molti ex membri di Rare) da parte di Microsoft ma la compagnia ha seccamente smentito questa ipotesi. Rare da parte sua ha confermato che un nuovo Banjo-Kazooie non è in sviluppo... rivedremo mai questa iconica coppia?