Rare potrebbe affidare le sue IP storiche ad altri studi?

In una recente intervista per IGN USA,non ha escluso la possibilità che lo studio possa concedere le proprie IP storiche in licenza ad altri sviluppatori, sebbene al momento non ci sia niente di certo e nessun accordo sia stato preso con studi di terze parti.

Craig Duncan non ha però del tutto escluso questa ipotesi, dichiarandosi favorevole ad una situazione del genere, a patto di valutare attentamente tutti i rischi legati a una operazione di questo tipo. Il catalogo Rare include proprietà intellettuali come Banjo-Kazooie, Conker, Viva Pinata, Battletoads e Perfect Dark, proprio quest'ultimo al centro ultimamente di molti rumor che vorrebbero un reboot in arrivo su PC e Xbox One.

Che possa essere proprio la serie con protagonista Joanna Dark la prima IP di Rare a finire nelle mani di uno studio di sviluppo esterno? Al momento, come detto, non c'è niente di certo, lo scopriremo eventualmente nei prossimi mesi.