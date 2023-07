Rashid sta per arrivare in Street Fighter 6: svelata la data di uscita

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, il il battle pass di Rashid in Street Fighter 6 è disponibile dal 4 Luglio fino al 23 Luglio per un totale di 250 Fighter Coins. Ora c'è anche una data di uscita ufficiale per l'aggiunta di Rashid al roster dei personaggi.

Rashid del Vento Turbolento farà il suo ingresso ufficiale nella rosa dei combattenti di Street Fighter 6 il 24 Luglio. I giocatori che hanno acquistato il Year 1 Character Pass, oppure le edizioni Deluxe o Ultimate lo sbloccheranno automaticamente alla data d'uscita.

Ad accompagnare la notizia un immancabile trailer di presentazione del personaggio, in cui possiamo ammirare stile e tecniche di combattimento. Tra acrobazie e capriole di ogni tipo, il lottatore usa il potere dei venti per mandare a segno raffiche di calci e pugni senza sosta.

Dal video abbiamo un assaggio della sua notevole agilità nei movimenti e anche della sua capacità di creare veri e propri tornado con cui spazzare via gli avversari. Emerge anche tutta la sua attitudine eccentrica e la sua vena da showman, che non perde occasione per riprendersi, autocelebrarsi e immortalare in camera tutti i propri successi.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, vi ricordiamo che Capcom ha svelato tutti i lottatori del primo pass annuale di Street Fighter 6, indicando per ognuno di essi le relative finestre di lancio. Rashid, per l'appunto, era il primo della lista. Era previsto arrivare nell'estate 2023 e la promessa è stata mantenuta.