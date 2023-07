Ratatan annunciato, è il successore spirituale di Patapon per PlayStation

Durante il BitSummit in corso di svolgimento in quel di Kyoto, è stato annunciato Ratatan<(b>, un vero e proprio successore spirituale del celebre Patapon, rhythm action game originariamente lanciato nel 2007 su PSP.

In via di sviluppo presso gli studi di Ratata Arts, Ratatan vanta in cabina di regia il creatore di Patapon Hiroyuki Kotani, mentre per le musiche può fare affidamento su Kemmei Adachi, il compositore che si è occupato delle colonne sonore dei giochi di Patapon. Il gioco è stato annunciato con il trailer che potete visionare in apertura di notizia, il quale anticipa l'apertura di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter per il prossimo 31 luglio.

Sono poche le informazioni emerse sul palco del BitSummit, in compenso grazie a VGC, che ha avuto l'occasione di parlare con gli sviluppatori in un meeting privato prima dell'annuncio, sappiamo che Ratatan includerà anche degli elementi roguelike e una modalità multiplayer in grado di ospitare fino a quattro giocatori. Kotani ha dichiarato che la sua intenzione è quella di creare un'esperienza simile a Patapon ma con nuovi elementi, anche se è aperto alla possibilità di lavorare nuovamente con Sony per realizzare un seguito vero e proprio di Patapon.

"C'è la possibilità di realizzare un sequel di Patapon in futuro, ma per adesso vogliamo davvero realizzare il nostro gioco, nel nostro stile, con degli specifici stili di gameplay che rispecchiano ciò che vogliamo. Dopo questo, ci sarà la possibilità di parlare con Sony in merito ad un seguito".

Il primo Patapon, ricordiamo, è uscito nel 2007 su PSP, dando poi il là a ben due seguiti diretti. I primi due episodi sono successivamente stati rimasterizzati per PlayStation 4. Sony Japan, lo studio che si è occupato dello sviluppo dei giochi di Patapon, è stato chiuso nel 2021, ma Kotani ha confessato di non provare rancore nei confronti di Sony. "Anche se Japan Studio non esiste più, c'è ancora un sacco di energia creativa in Sony e non vedo l'ora di vedere i progetti che tireranno fuori. C'è ancora un sacco di supporto da parte di PlayStation per gli sviluppatori giapponesi. Ci sono un sacco di giochi Sony con un focus globale, ma ci sono anche sviluppatori come Capcom con un focus giapponese. Sono felice di vedere entrambi gli approcci".

Per quanto riguarda Ratatan, ne sapremo di più il prossimo 31 luglio, quando aprirà ufficialmente la campagna Kickstarter.