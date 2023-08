Ratatan: il seguito spirituale di Patapon confermato anche su PS5, PS4, Xbox e Switch

Hiroyuki Kotani e gli altri ragazzi di Ratata Arts si stanno levando parecchie soddisfazioni con Ratatan, presentato al grande pubblico come il successore spirituale di Patapon. Finanziata dopo appena un'ora dall'apertura, la campagna Kickstarter del progetto ha appena raggiunto un altro importante obiettivo.

Aperta lo scorso 31 luglio, la campagna Kickstarter di Ratatan ha raggiunto l'obiettivo principale di finanziamento, quantificato in 141 mila dollari, in appena un'ora. Nemmeno il tempo di festeggiare, che ha conseguito anche il secondo obiettivo, quello della Modalità Online, fissato a 347 mila dollari.

Ebbene, questa sera torniamo a parlare di Ratatan per condividere un altro importante traguardo, dal momento che l'ammontare dei contributi ha sfondato quota 800 mila dollari garantendo lo sviluppo delle versioni console, in aggiunta a quella già confermata per PC! Anche se la pagina Kickstarter non precisa quali e quante edizioni sono previste, l'account Twitter ufficiale conferma PlayStation 4, PS5, una generica Xbox e Nintendo Switch come console di destinazione per Ratatan. Con questa cifra, gli sviluppatori garantiscono anche lo sviluppo di un mini-gioco aggiuntivo e la collaborazione con il musicista inglese David Wise, noto per aver composto le colonne sonore di giochi come Battletoads, Donkey Kong Country, Star Fox Adventures, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts e Yooka-Laylee.

Un successo su tutta la linea per un prodotto che promette di replicare i fast di Patapon condendoli con alcune novità di stampo moderno, come degli elementi roguelike e una modalità multiplayer in grado di ospitare fino a quattro giocatori. Non ci sono ancora notizie in merito alla data di lancio, trattandosi di un progetto ancora allo stadio iniziale.