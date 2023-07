Ratatan è già un successo: Kickstarter dell'erede di Pataton completato in meno di un'ora

A pochi giorni dal suo annuncio ufficiale, Ratatan ha immediatamente raggiungo un fondamentale successo: l'erede spirituale di Patapon ha visto completata la sua campagna Kickstarter in meno di un'ora dal lancio.

Il Kickstarter di Ratatan è stato lanciato oggi lunedì 31 luglio con un obiettivo di finanziamento di $141.098, che il progetto ha raggiunto con successo in soli 47 minuti. Nel momento in cui scriviamo, la campagna ha raccolto oltre 215.000 dollari, e ci sarà tempo per accumulare altro denaro utile fino all'1 settembre, giorno di chiusura del crowdfunding.

Ratatan, ideato da Hiroyuki Kotani, l'originale autore di Patapon, mescola elementi da ryhtm game con quelli strategici. Il titolo vedrà anche la collaborazione del compositore Kemmiei Adachi, che torna al fianco di Kotani dopo aver curato la colonna sonora di Patapon, originariamente pubblicato nel 2007 su PSP e a cui hanno fatto seguito due sequel (Patapon 2 nel 2009 e Patapon 3 nel 2011). Sebbene PlayStation abbia pubblicato in versione rimasterizzata le prime due iterazioni rispettivamente nel 2017 e nel 2020, la serie è rimasta a riposo sin da allora.

Al momento non è noto su quali piattaforme Ratatan verrà lanciato, ma la pagina Kickstarter rileva che coloro che sostengono il progetto possono aspettarsi che i premi previsti vengano consegnati nell'aprile 2025.