Ratchet & Clank su PS5 a 60fps grazie ad una patch: riscattatelo finché gratis!

All'uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 mancano ancora diversi mesi, ma per fortuna Insomniac Games ha trovato il modo perfetto per addolcire l'attesa: i ragazzi californiani hanno appena annunciato una patch di Ratchet & Clank (2016) su PlayStation 5!

La nuova patch di Ratchet & Clank verrà pubblicata nel corso del mese di aprile e introdurrà il supporto ai 60fps su PS5. Attualmente, l'action platform datato 2016 gira ad un massimo di 30fps, sia su PlayStation 4 (piattaforma sulla quale è stato lanciato in origine), sia su PS5 (dove al momento gira in retrocompatibilità). Ratchet & Clank riceverà quindi il medesimo trattamento già riservato a giochi come Ghost of Trushima, Days Gone e God of War nei mesi scorsi. I dettagli sulla risoluzione che verrà raggiunta sulla console di nuova generazione, invece, non sono stati rivelati.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che Ratchet & Clank è gratuito ancora per pochi giorni come parte dell'iniziativa Play at Home di Sony. Avete tempo fino alle 5 del mattino del 1° aprile per riscattare Ratchet & Clank gratis e aggiungerlo alla vostra raccolta in maniera permanente, in questo modo potete subito cominciarlo a giocare su PS4 o attendere la patch in arrivo su PlayStation 5 per iniziare l'avventura. E già che ci siete, riscattate anche gli altri 9 giochi gratis per PS4 e PlayStation VR offerti da Sony, tra i quali figurano Abzu, Subnautica, The Witness e Astro Bot Rescue Mission.