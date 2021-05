Ratchet & Clank, aspettando Rift Apart: la saga raccontata dal Fossa!

Mancano ormai poche settimane all'appuntamento ufficiale con il debutto di Ratchet & Clank: Rift Apart, nuova avventura spaziale del dinamico duo di casa PlayStation.

Prima grande esclusiva PlayStation 5 in arrivo sull'hardware Sony dagli studi dei PlayStation Studios, il titolo mira a sfruttare a pieno le potenzialità offerte dalla console. In particolare, Insomniac Games ha deciso di concentrare i propri sforzi sulla presentazione delle possibilità offerte dall'SSD di PS5, grazie al quale i giocatori di Ratchet & Clank: Rift Apart potranno precipitare all'interno di vortici spazio-temporali in grado di trasportarli istantaneamente da un angolo all'altro della galassia.

In seguito alla pubblicazione dell'ultimo story trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart, il nostro Francesco Fossetti ha deciso di aprire i cassetti della propria memoria e raccontarvi la sua esperienza con la saga. Con il video dedicato che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye, la Redazione ripercorre dunque le origini dei personaggi di Insomniac Games e delle loro avventure, ripercorrendone la storia e tratteggiandone l'evoluzione nel corso dei decenni.



Un interessante viaggio nel tempo, in attesa di potersi muovere anche attraverso lo spazio, in occasione del lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart su PlayStation 5, a partire dal prossimo 11 giugno 2021.