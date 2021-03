Ratchet & Clank: come effettuare l'upgrade gratis su PS5

Nel corso dell'ultimo mese è stato possibile scaricare gratuitamente una copia digitale del reboot di Ratchet & Clank per PlayStation 4. Se siete in possesso di una PlayStation 5, sappiate che Sony ha fatto in modo che il gioco ha ricevesse un upgrade gratis per sfruttare l'hardware della console di nuova generazione.

Se fate parte della ristretta cerchia di fortunati che possono godersi la nuova versione del gioco, non dovrete eseguire alcun passaggio particolare per entrare in possesso dell'edizione next-gen. Esattamente come visto con altre esclusive del calibro di Ghost of Tsushima, Days Gone e God of War, anche l'ultimo Ratchet & Clank non ha ricevuto un upgrade vero e proprio e sul PlayStation Store non esiste la versione PS5. Per godere dei benefici non occorre fare altro che scaricare la versione PlayStation 4 e aggiornarla con l'ultima patch, il cui download può essere avviato anche manualmente dopo aver posizionato il cursore sull'icona del gioco nella home di PS5 e selezionando poi la voce "Verifica disponibilità aggiornamento": nel caso in cui non dovesse iniziare il download significa che avete già il gioco aggiornato all'ultima versione. Stando agli ultimi test, la versione PlayStation 5 di Ratchet & Clank gira a 60 fotogrammi al secondo ma non supporta la risoluzione 4K nativa (si parla infatti di 2560x1440, ovvero il cosiddetto 2K).

Vi ricordiamo che Ratchet & Clank per PS4 è solo uno dei tantissimi giochi che possono essere scaricati senza costi aggiuntivi grazie all'iniziativa Play At Home di Sony, che al momento permette di aggiungere alla libreria anche Enter the Gungeon, Thumper e tanti altri titoli. Per chi non lo sapesse, inoltre, nella seconda metà di aprile sarà possibile scaricare gratis la complete edition di Horizon Zero Dawn, la quale include anche l'espansione The Frozen Wild.