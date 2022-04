Ratchet & Clank: che cosa sono i Lombax?

Il brand di Ratchet & Clank, che vanta un gran numero di capitoli pubblicati sulle piattaforme Sony a partire da PlayStation 2 fino a Playstation 5, è sempre stato caratterizzato da mondi e ambientazioni ricchissimi di creature buffe e mostriciattoli bizzarri, tanto per il loro aspetto quanto per il loro nome e le loro caratteristiche.

Tra le tante razze che abitano l'universo che fa da sfondo alle avventure di Ratchet e del suo inseparabile compagno Clank è possibile anche i Lombax, spesso citata all'interno della serie da narratori e protagonisti.

Dall'aspetto simile a piccoli mammiferi pelosi, dotati di una strana coda e grandi orecchie, i Lombax sono la razza a cui appartiene anche Ratchet, il quale sembrerebbe esserne uno degli ultimi esemplari rimasti, insieme ai personaggi di Angela Cross e Alister Azimuth, apparsi in vecchi capitoli della saga. Nel corso di Ratchet & Clank Rift Apart, però, il protagonista incontrerà una Lombax femmina di nome Rivet (a tal proposito, sapevate che Rivet di Ratchet & Clank Rift Apart è canonicamente gay?) ed intraprenderà con lei e Clank un'avventura per cercare di fermare ancora una volta il malvagio Dottor Nefarious.

Per saperne di più sull'ultimo capitolo della serie firmata Insomniac Games vi ricordiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.