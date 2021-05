Ratchet & Clank: una diretta esplosiva sulla serie il 12 maggio su Twitch

Si avvicina l'uscita di Ratchet & Clank Rift Apart, ad oggi l'esclusiva PlayStation per PS5 più grossa in arrivo nei prossimi mesi, quale miglior occasione dunque per fare una diretta riepilogativa sulla celebre serie Insomniac?

Protagonista di uno State of Play a fine aprile, Ratchet & Clank Rift Apart è tornato a mostrarsi con nuove sequenze di gameplay, durante la nostra live vogliamo concentrarci sulla storia della saga, riscoprendo quelli che sono i titoli più importanti e ricapitolando tutto quello che sappiamo sul nuovo episodio in uscita l'11 giugno in esclusiva assoluta su PlayStation 5. Un modo per non farsi trovare impreparati all'arrivo di un titolo che, ne siamo certi, riscuoterà sin da subito un grande successo di pubblico.

Appuntamento dunque mercoledì 12 maggio alle 15:30 sul canale Twitch di Everyeye.it per un pomeriggio esplosivo a tema Ratchet & Clank. Per saperne di più sul prossimo gioco Insomniac vi rimandiamo alla nostra anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, dove abbiamo analizzato le nuove sequenze di gameplay diffuse da PlayStation e Insomniac per andare a caccia di nuovi particolari.

Se state aspettando con ansia Rift Apart, questa diretta vi permetterà di lenire l'attesa in compagnia di altri appassionati e ovviamente della redazione di Everyeye, pronta per l'occasione a rispondere alle vostre domande sulla saga.